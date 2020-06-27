​В Конгрессе выделят на оборону в 2021 году более $700 млрд

Бюджет Пентагона в 2021 финансовом году, который начнется 1 октября, составит 732 млрд долларов США, на 8,5 млрд долларов США меньше, чем в феврале просила вашингтонская администрация.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в проекте американского военного бюджета на следующий финансовый год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом (демократ от штата Вашингтон). Его аппарат обнародовал в субботу текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США, переданный на Капитолийский холм этой весной.

"Предложение председателя Смита предусматривает выделение 732 млрд долларов США на нашу национальную оборону", - говорится в документе. В частности, на проведение операций за рубежом демократ предлагает выделить 69 млрд. долларов США. Напомним, что в прошлом году Смит предлагал 733 млрд. долларов США.

В проекте оборонного бюджета также предлагается создать Фонд национальной безопасности по повышению способности страны готовиться к будущим пандемиям и реагировать на них, на его работу будет направлен 1 млрд. долларов США. Документ "не предусматривает никаких законодательных ограничений на перевод заключенных из (тюрьмы) Гуантанамо" на Кубе в другие страны за исключением Йемена, Ливии, Сомали и Сирии.

Смит предлагает выделить по военной линии около 600 млн долларов США на финансирование научно-технического сектора. В частности, более 50 млн долларов США пойдут на в сферу биотехнологий и усиление готовности к пандемиям. В рамках проекта бюджета один из помощников министра обороны будет отвечать за разработку стратегической политики сдерживания, касающейся космоса, ядерного оружия, противоракетной обороны.

Демократ также призывает финансировать уже на ранних стадиях проекты наземных систем противоракетной обороны и перехватчиков следующего поколения "из-за задержек с (их) приобретением". Он указывает на необходимость продолжать выделять средства на размещаемые в космосе датчики сопровождения гиперзвукового оружия и баллистических ракет, а также разработку американского гиперзвукового оружия.