В конгрессе США внесли законопроект о запрете президенту наносить ядерный удар первым

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В конгресс США внесен законопроект, запрещающий президенту наносить ядерный удар без объявления войны.

Как передает Report, об этом пишет Foreign Policy.

Авторами законопроекта выступили сенатор-демократ Эдвард Марки и конгрессмен-республиканец Тед Лью. Отмечается, что подобный запрет обсуждался еще при экс-президенте Бараке Обаме и ни к каким результатам не привел, однако с приходом Дональда Трампа на пост главы государства дебаты возобновились.

«Ядерная война серьезно угрожает человечеству. К настоящему моменту президент Трамп уже предположил, что может нанести ядерный удар против террористов. К сожалению, оставляя возможность наносить превентивный удар в ходе конфликта, законодательство США наделяет его этим правом», — заявил сенатор Марки.

По его мнению, в ситуации кризиса с другой ядерной державой риск непреднамеренной ядерной войны возрастает.

«Конгресс должен действовать, чтобы сохранить стабильность в мире, четко указав условия, при которых США могут стать первыми, кто наносит ядерный удар», — отмечает конгрессмен Лью.