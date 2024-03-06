В конгрессе США разработали законопроект о запрете TikTok

Законодатели палаты представителей конгресса США подготовили законопроект, направленный на запрет социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance.

Законодатели палаты представителей конгресса США подготовили законопроект, направленный на запрет социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Hill.

Авторами законопроекта "О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками", является республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. В документе ByteDance и TikTok названы приложениями, контролируемыми "иностранными злоумышленниками".

По информации издания, законопроект вынудит компанию из КНР отказаться от TikTok, либо эту платформу могут запретить в Соединенных Штатах.

"Если компания не откажется от TikTok, распространение его через App Store или платформу веб-хостинга в США станет незаконным, что фактически запретит его даже среди нынешних пользователей", — сказано в сообщении.

Как отмечает газета, законопроект позволит американскому президенту запрещать и другие приложения, контролируемые "иностранными противниками". Речь идет о Китае, России, КНДР и Иране, уточняется в сообщении.