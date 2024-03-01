В Конгрессе США провалилась попытка блокировать продажу Турции F-16

Попытка заблокировать реализацию между Вашингтоном и Анкарой сделки по истребителям-бомбардировщикам F-16 провалилась в Конгрессе США.

Попытка заблокировать реализацию между Вашингтоном и Анкарой сделки по истребителям-бомбардировщикам F-16 провалилась в Конгрессе США.

Как сообщает Report , предпринял эту попытку член Сената Конгресса Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки).

Он выработал проект совместной резолюции Палаты представителей и Сената Конгресса, запрещающей администрации США поставку Турции новых самолетов F-16, сопутствующего оборудования, и оружия, а также модернизацию уже имеющейся у Анкары этой военной техники.

Однако с учетом проходящего в верхней палате Конгресса процедурного голосования по вопросу о возможном рассмотрении документа было принято решение отклонить эту инициативу. Голосование продолжается до сих пор, однако к настоящему времени против вынесения резолюции на рассмотрение верхней палаты Конгресса высказались уже 79 сенаторов, за - только 13. При таком раскладе голосов нет шансов на вынесение резолюции на рассмотрение Сената.

Законодательная ветвь власти США обладает полномочиями в течение 30 дней блокировать предлагаемые американской администрацией крупные контракты на экспорт оружия и военной техники. Для этого требуется одобрение соответствующей резолюции в Палате представителей и Сенате. Однако затем президент США может воспользоваться правом вето в отношении такой резолюции. Для преодоления вето Конгрессу требуется большинство в две трети голосов как в Сенате, так и в Палате представителей. На практике, согласно данным Исследовательской службы Конгресса США, блокирования таких оружейных сделок на Капитолийском холме не было. "Конгрессу никогда не удавалось успешно блокировать предлагавшуюся продажу оружия за счет использования совместной резолюции, выражавшей неодобрение", - отмечает служба.

О выдаче разрешения на продажу Турции истребителей F-16, комплектов для модернизации этих самолетов и других систем на $23 млрд исполнительная ветвь власти США объявила в конце января. Как уточнялось, речь шла о поставке 40 новых F-16, модернизации 79 уже имеющихся у Анкары этих летательных аппаратов, а также продаже ей запчастей и различных систем, в том числе навигации и связи.