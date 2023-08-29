В Конгрессе США пройдет закрытый форум по ИИ при участии Маска и Цукерберга

Лидер демократического большинства в Сенате американского Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в сентябре организует закрытый форум, посвященный регулированию инструментов искусственного интеллекта (ИИ). В мероприятии примут участие руководители крупне

Лидер демократического большинства в Сенате американского Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в сентябре организует закрытый форум, посвященный регулированию инструментов искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники.

Согласо информации, форум состоится 13 сентября и продлится порядка двух-трех часов. Основной темой дискуссий станут последствия использования искусственного интеллекта.

В мероприятии примут участие руководители крупнейших технологических компаний, в том числе владелец Tesla и SpaceX Илон Маск и руководитель корпорации Meta Марк Цукерберг, основатель Microsoft Билл Гейтс, а также руководство Google, OpenAI и Nvidia.