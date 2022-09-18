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В конгрессе США призвали Пелоси уйти в отставку

В конгрессе США призвали Пелоси уйти в отставку Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси должна покинуть свой пост вне зависимости от результатов Демократической партии на предстоящих промежуточных выборах в американский парламент.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 10:06
В конгрессе США призвали Пелоси уйти в отставку

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси должна покинуть свой пост вне зависимости от результатов Демократической партии на предстоящих промежуточных выборах в американский парламент.

Как передает Report со ссылкой на Newsweek, об этом считает конгрессвумен-демократ Элисс Слоткин.

По ее словам, пришло время сменить руководителя нижней палаты конгресса.

"Нам пора сменить руководство в палате представителей. У нас слишком много конгрессменов из Нью-Йорка и Калифорнии в руководстве. Хотелось бы увидеть больше разнообразия", - отметила Слоткин.

С точки зрения конгрессвумен, Пелоси стоит уйти и дать дорогу представителям Среднего Запада - географический регион США, в который входят 12 штатов из центральной и северо-восточной части страны. Слоткин подчеркнула, что избиратели из этой части государства нуждаются в этом.

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