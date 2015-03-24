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    В Конгрессе США принята резолюция, призывающая Обаму отправить оружие в Украину

    Документ носит рекомендательный характер и не обязателен к выполнению

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Палата представителей Конгресса США в понедельник приняла резолюцию, в тексте которой содержится призыв к президенту США Бараку Обаме отправить вооружение Киеву.

    За это решение высказались 348 конгрессменов, против - 48, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Палата представителей настоятельно призывает президента (США) полностью и незамедлительно воспользоваться полномочиями, данными Конгрессом, и предоставить Украине системы оборонительного вооружения, чтобы усилить возможность народа Украины защищать свою суверенную территорию", - сказано в тексте документа.

    Сам проект резолюции возник в палате только сегодня, ему пока даже официально не присвоен номер, хотя голосование уже прошло. Местные СМИ отмечают тот факт, что он не обсуждался даже в профильных комитетах.

    Резолюции Конгресса носят рекомендательный характер и не обязательны к выполнению.

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