В Конгрессе США принята резолюция, призывающая Обаму отправить оружие в Украину

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Палата представителей Конгресса США в понедельник приняла резолюцию, в тексте которой содержится призыв к президенту США Бараку Обаме отправить вооружение Киеву.

За это решение высказались 348 конгрессменов, против - 48, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Палата представителей настоятельно призывает президента (США) полностью и незамедлительно воспользоваться полномочиями, данными Конгрессом, и предоставить Украине системы оборонительного вооружения, чтобы усилить возможность народа Украины защищать свою суверенную территорию", - сказано в тексте документа.

Сам проект резолюции возник в палате только сегодня, ему пока даже официально не присвоен номер, хотя голосование уже прошло. Местные СМИ отмечают тот факт, что он не обсуждался даже в профильных комитетах.

Резолюции Конгресса носят рекомендательный характер и не обязательны к выполнению.