В Конгрессе США принят законопроект о санкциях против Сирии и ее союзников

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Палата представителей Конгресса США приняла во вторник законопроект, предусматривающий введение санкций против правительства президента Сирии Башара Асада, а также тех, кто оказывает поддержку стране, включая Россию и Иран, передает Report.

Как пояснил на заседании глава комитета палаты по иностранным делам республиканец Эд Ройс, санкции будут направлены против целых секторов экономики, которые нужны властям Сирии для того, чтобы вести боевые действия. "Этот законопроект предполагает введение санкций против тех лиц, которые продолжают вести дела с режимом Асада", - пояснил в свою очередь разработчик инициативы конгрессмен-демократ Элиот Энгел.

Согласно тексту законопроекта, президенту США следует вводить санкции против лиц, оказывающих поддержку сирийским властям, за счет которой последние, в частности, якобы получают доступ к химическому оружию, баллистическим и крылатым ракетам, обычному вооружению. Под карательные меры США могут попасть и те, кто предоставляет Дамаску услуги в оборонной сфере.

Законопроект позволяет включать в санкционные списки также тех, кто оказывает "финансовую, материальную и технологическую поддержку" правительству и Центральному банку Сирии, а также разведывательным, силовым структурам или вооруженным силам страны.