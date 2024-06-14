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В Конгрессе США приняли военный бюджет на 2025 год объемом свыше $895 млрд

В Конгрессе США приняли военный бюджет на 2025 год объемом свыше $895 млрд Палата представителей Конгресса США одобрила военные расходы на 2025 финансовый год в размере $895,2 млрд.
Другие страны
14 июня 2024 г. 21:41
В Конгрессе США приняли военный бюджет на 2025 год объемом свыше $895 млрд

Палата представителей Конгресса США одобрила военные расходы на 2025 финансовый год в размере $895,2 млрд.

Как сообщает Report, за документ проголосовали 217 конгрессменов, против - 199. Таким образом, нижняя палата Конгресса фактически раскололась по партийной линии.

При этом шесть законодателей от Демократической партии США, имеющей в настоящее время меньшинство в Палате представителей, поддержали законопроект, а три республиканца (нынешняя фракция большинства) высказались против него. Заложенный в документе уровень ассигнований на 1% ($9 млрд) выше утвержденных военных расходов США на 2024 финансовый год.

Законопроект предусматривает выделение $33 млрд на ядерные программы, $164 млрд - на закупку нового оружия, $144 млрд - на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, $295 млрд - на эксплуатацию и обслуживание военной техники, $236 млрд - на выплату денежного довольствия и медицинское обслуживание личного состава, $18 млрд - на жилье для него.

Документ также предполагает формирование в составе Сухопутных войск ВС США Корпуса беспилотной авиации, выделение $350 млн на разработку и приобретение системы борьбы с беспилотниками.

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