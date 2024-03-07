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В Конгрессе США представят альтернативный законопроект о помощи Украине

В Конгрессе США представят альтернативный законопроект о помощи Украине Во второй половине марта в Конгрессе США могут представить альтернативный законопроект по финансированию помощи Украине.
Другие страны
7 марта 2024 г. 06:45
В Конгрессе США представят альтернативный законопроект о помощи Украине

Во второй половине марта в Конгрессе США могут представить альтернативный законопроект по финансированию помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщил корреспондент CNN Ману Раджу.

"Руководитель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, который работает над пакетом иностранной помощи с деньгами для Украины и рубежом, сегодня выразил уверенность, что законопроект будет рассмотрен после того, как 22 марта будет завершено государственное финансирование", - написал он в соцсети Х.

Этот законопроект должен стать альтернативой документу, который ранее согласовал американский Сенат. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон на голосование его так и не вынес.

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