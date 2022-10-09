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В Конгрессе США предложили вывести войска из Саудовской Аравии и ОАЭ

В Конгрессе США предложили вывести войска из Саудовской Аравии и ОАЭ Конгрессмены США предложили вывести войска из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно публикации, это должно стать ответом на решение о сокращении добычи нефти. Об этом сообщает Report со ссылкой на The Washington Times.
Другие страны
9 октября 2022 г. 16:12
В Конгрессе США предложили вывести войска из Саудовской Аравии и ОАЭ

Конгрессмены США предложили вывести войска с территорий Саудовской Аравии и Объеденных Арабских Эмиратов, чтобы "отомстить" арабским странам за сокращение добычи нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Washington Times.

"Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента Байдена с обеими странами... является враждебным актом в отношении Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее конфликте с Украиной", — говорится в документе, который получил название "Закон о напряженном партнерстве".

По информации газеты, конгрессмены указали, что если Саудовская Аравия и ОАЭ намерены помочь Путину, они должны рассчитывать на его защиту. Также они полагают, что политика упомянутых стран якобы направлена против Соединенных Штатов.

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Версия на английском языке Democrats want US troops out of Saudi Arabia after OPEC oil cut
Версия на азербайджанском языке ABŞ konqresmenləri Səudiyyə Ərəbistanı və BƏƏ-dən qoşunların çıxarılmasını təklif ediblər

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