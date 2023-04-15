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В Конгрессе США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие

В Конгрессе США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие Американские конгрессмены внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому президент США не может отдать приказ о применении ядерного оружия без согласования с конгрессом.
Другие страны
15 апреля 2023 г. 08:45
В Конгрессе США предложили ограничить возможности президента применять ядерное оружие

Американские конгрессмены внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому президент США не может отдать приказ о применении ядерного оружия без согласования с конгрессом.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении сенатора-демократа Эда Марки от штата Массачусетс.

Текст документа разработан совместно с другим сенатором из Калифорнии Тед Лью. Они считают, что необходимо законодательно ограничить возможность применения ядерного оружия президентом.

"Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара", — пояснил Марки.

Конгрессмены считают, что конгресс должен обеспечить систему сдержек и противовесов праву президента единолично решать вопрос о применении ядерного оружия.

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