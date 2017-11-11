В конгрессе США предложено сократить президентскую пенсию

© AP Photo/LM Otero

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Конгрессе США предложено сократить пенсию для экс-президентов страны до 200 тыс. долларов в год, сообщает Report со ссылкой на Washington Examiner.

Отмечается, что пенсия сократится ненамного - сейчас бывшие президенты США получают около 205 тыс. долларов США.

"Закон о реформе президентского пособия представляет собой справедливый способ уменьшить поддержку налогоплательщиков тем бывшим президентам, которые просто не нуждаются в такой помощи, а также модернизировать устаревшие меры", - заявил автор законопроекта, член палаты представителей Джоди Хайс.