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    В конгрессе США предложено сократить президентскую пенсию

    Сейчас бывшие президенты США получают около 205 тыс. долларов США в год© AP Photo/LM Otero

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В Конгрессе США предложено сократить пенсию для экс-президентов страны до 200 тыс. долларов в год, сообщает Report со ссылкой на  Washington Examiner.

    Отмечается, что пенсия сократится ненамного - сейчас бывшие президенты США получают около 205 тыс. долларов США.

    "Закон о реформе президентского пособия представляет собой справедливый способ уменьшить поддержку налогоплательщиков тем бывшим президентам, которые просто не нуждаются в такой помощи, а также модернизировать устаревшие меры", - заявил автор законопроекта, член палаты представителей Джоди Хайс.

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