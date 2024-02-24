В конгрессе США предлагают выйти из ООН

Соединенным Штатам надлежит прекратить финансирование структур Организации Объединенных Наций, а также покинуть это объединение.

Соединенным Штатам надлежит прекратить финансирование структур Организации Объединенных Наций, а также покинуть это объединение.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Мэтт Гаетц.

"Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН — покинуть США", — заявил Гаетц на встрече с избирателями в штате Флорида.

Гаетц уточнил, что Соединенные Штаты должны ликвидировать штаб-квартиру объединения на собственной территории. Причиной для этого американский конгрессмен назвал позицию ООН насчет палестино-израильского конфликта — Гаетц утверждает, что ООН якобы "атаковали и убивали израильтян".