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В конгрессе США предлагают выйти из ООН

В конгрессе США предлагают выйти из ООН Соединенным Штатам надлежит прекратить финансирование структур Организации Объединенных Наций, а также покинуть это объединение.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 06:43
В конгрессе США предлагают выйти из ООН

Соединенным Штатам надлежит прекратить финансирование структур Организации Объединенных Наций, а также покинуть это объединение.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил член палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии Мэтт Гаетц.

"Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН — покинуть США", — заявил Гаетц на встрече с избирателями в штате Флорида.

Гаетц уточнил, что Соединенные Штаты должны ликвидировать штаб-квартиру объединения на собственной территории. Причиной для этого американский конгрессмен назвал позицию ООН насчет палестино-израильского конфликта — Гаетц утверждает, что ООН якобы "атаковали и убивали израильтян".

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