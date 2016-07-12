В конгрессе США потребовали начать новое расследование в отношении Клинтон

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Главы двух комитетов Палаты представителей США из Республиканской партии запросили министерство юстиции начать расследование о лжесвидетельстве в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, обеспечившей себе выдвижение в президенты от демократов. Как cообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в письме конгрессменов Джейсона Чаффетса и Боба Гудлатта.

В своем обращении республиканцы заявляют, что доказательства, собранные ФБР, "прямо противоречат" некоторым аспектам показаний Клинтон. Чаффетс также попросил ФБР предоставить ему доступ к файлам с расследованием в отношении бывшего госсекретаря.

5 июля ФБР порекомендовало минюсту не заводить против Клинтон дело из-за того, что она вела служебную переписку через личную почту. При этом директор ведомства Джеймс Коми подчеркнул, что Клинтон и ее сотрудники проявили "крайнюю халатность" в обращении с секретной информацией. На следующий день генпрокурор США Лоретта Линч, которая возглавляет минюст заявила, что приняла к сведению рекомендации ФБР и решила не предъявлять обвинений по делу о переписке Клинтон.