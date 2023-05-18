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В Конгрессе США поднимут вопрос об объявлении импичмента Байдену

В Конгрессе США поднимут вопрос об объявлении импичмента Байдену Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) намерена инициировать в Конгрессе процедуру импичмента президента США Джо Байдена за невыполнение должностных обязанностей и необеспечение охраны границ страны.
Другие страны
18 мая 2023 г. 20:40
В Конгрессе США поднимут вопрос об объявлении импичмента Байдену
Джозеф Байден

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) намерена инициировать в Конгрессе процедуру импичмента президента США Джо Байдена за невыполнение должностных обязанностей и необеспечение охраны границ страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в четверг в ходе пресс-конференции.

"Самым серьезным образом я объявляю о намерении сегодня представить положения импичмента президента США Джо Байдена - главы исполнительной власти, кто ставит Америку на последнее место и с 20 января 2021 года занимается систематическим разрушением этой страны", - сказала Грин.

"Его политика, распоряжения и заявления касательно южной границы нарушили наши законы и разрушили нашу страну. Байден грубо нарушил свой конституционный долг и представляет собой непосредственную угрозу нашей национальной безопасности", - сказала спикер.

По ее мнению, Байден не способен выполнять обязанности президента США, ему должен быть объявлен импичмент.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresi Baydenin impiçmenti məsələsini qaldıracaq
Версия на английском языке Articles of impeachment being introduced against Joe Biden

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