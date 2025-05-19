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В Конгрессе США поддержали законопроект Трампа о сокращении госрасходов

В Конгрессе США поддержали законопроект Трампа о сокращении госрасходов Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США рекомендовал утвердить предложенный администрацией президента Дональда Трампа законопроект о сокращении бюджетных расходов.
Другие страны
19 мая 2025 г. 08:07
В Конгрессе США поддержали законопроект Трампа о сокращении госрасходов

Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США рекомендовал утвердить предложенный администрацией президента Дональда Трампа законопроект о сокращении бюджетных расходов.

Как передает Report, трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

В поддержку законопроекта выступили 17 законодателей, против - 16, четверо воздержались. В прошлую пятницу законопроект не прошел аналогичное голосование, поскольку против него выступили пятеро однопартийцев Трампа из Республиканской партии. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты представителей Конгресса полного состава.

Документ, который Трамп называет "единым, большим, красивым законопроектом", предусматривает существенное сокращение налогов и государственных расходов в некоторых отраслях. При этом документ предполагает увеличение расходов в оборонной сфере. Кроме этого в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.

Критики действующей администрации преимущественно из рядов Демократической партии считают, что изложенные в законопроекте меры призваны снизить налоги в первую очередь для наиболее обеспеченных слоев населения, а также грозят лишением доступа к льготному медицинскому страхованию для миллионов жителей США.

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Версия на английском языке Trump tax bill passes key panel to advance in US Congress
Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresi Trampın xərclərin azaldılması qanun layihəsini dəstəkləyib

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