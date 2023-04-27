В Конгрессе США поддержали законопроект о санкциях против властей Ирана

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о санкциях против верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента страны Эбрахима Раиси, а также министров и других госслужащих за "нарушения прав человека и поддержк

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о санкциях против верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента страны Эбрахима Раиси, а также министров и других госслужащих за "нарушения прав человека и поддержку терроризма".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование по законопроекту теперь должно пройти в Палате представителей полного состава.

"Не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу настоящего закона (и впоследствии ежегодно) президент должен определить, применимы ли перечисленные санкции в отношении каждого физического и юридического лица, и ввести все применимые санкции в отношении каждого такого физического и юридического лица", - говорится в документе.

В перечне лиц, в отношении которых, как считают конгрессмены, должны быть введены санкции, указаны верховный лидер Ирана, а также служащие его канцелярии. Кроме того, санкции предполагается ввести в отношении президента Ирана и любых должностных лиц в его канцелярии, в том числе министров и вице-президентов.