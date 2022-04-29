В Конгрессе США поддержали открытие ленд-лиза для Украины

Палата представителей США поддержала резолюцию о рассмотрении ленд-лиза для Украины.

Палата представителей США поддержала резолюцию о рассмотрении ленд-лиза для Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт Палаты представителей США.

Документ уже отправлен на подпись президенту.

Тем самым, Джозеф Байден будет иметь расширенные полномочия по предоставлению в аренду или же передаче Украине оборонительных средств, а также других целей. После принятия акта, Байден должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры для поставки продукции. Отметим, что закон предусматривает значительное ускорение поставок в Украину вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Напомним, что во время Второй мировой войны, ленд-лиз был системой, благодаря которой США частично или же на безвозмездной основе, передавали своим союзникам боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырье, в том числе и нефтепродукты.