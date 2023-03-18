В Конгрессе США отреагировали на возможные обвинения в адрес Трампа

Прокуратура пытается свести политические счеты с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на возможные обвинения в адрес политика отреагировал спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.
По его мнению, радикально настроенный окружной прокурор злоупотребляет служебным положением. "Это возмутительно", - отметил Маккарти, добавив, что прокурор отпускает на свободу опасных преступников.
Спикер поручил профильным комитетам Палаты представителей провести расследование в связи с вмешательством в выборы при помощи политически мотивированного судебного преследования.
Маккарти является республиканцем от штата Калифорния.