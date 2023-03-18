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В Конгрессе США отреагировали на возможные обвинения в адрес Трампа

В Конгрессе США отреагировали на возможные обвинения в адрес Трампа Прокуратура пытается свести политические счеты с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на возможные обвинения в адрес политика отреагировала спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.
Другие страны
18 марта 2023 г. 20:40
В Конгрессе США отреагировали на возможные обвинения в адрес Трампа

Прокуратура пытается свести политические счеты с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на возможные обвинения в адрес политика отреагировал спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти.

По его мнению, радикально настроенный окружной прокурор злоупотребляет служебным положением. "Это возмутительно", - отметил Маккарти, добавив, что прокурор отпускает на свободу опасных преступников.

Спикер поручил профильным комитетам Палаты представителей провести расследование в связи с вмешательством в выборы при помощи политически мотивированного судебного преследования.

Маккарти является республиканцем от штата Калифорния.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresi Trampa qarşı ittihamlara cavab verib

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