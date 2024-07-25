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В Конгрессе США одобрили проведение расследования покушения на Трампа

В Конгрессе США одобрили проведение расследования покушения на Трампа Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала создание рабочей группы по расследованию обстоятельств покушения на республиканца Дональда Трампа.
Другие страны
25 июля 2024 г. 08:16
В Конгрессе США одобрили проведение расследования покушения на Трампа

Палата представителей Конгресса США единогласно поддержала создание рабочей группы по расследованию обстоятельств покушения на республиканца Дональда Трампа.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию голосования в нижней палате законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

В поддержку создания рабочей группы высказались 416 конгрессменов, ни одного голоса против подано не было. Чтобы резолюция была одобрена, ее должны были поддержать по меньшей мере две трети членов нижней палаты Конгресса.

Как поясняет телекомпания CNN со ссылкой на спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в рабочую группу войдут семь республиканцев и шесть демократов. Результаты своих изысканий они должны будут представить не позднее 13 декабря.

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