В конгрессе США обвинили администрацию в игнорировании внутренних проблем

Администрация США наносит удары по Ираку и Сирии, полностью игнорируя внутренние проблемы и угрозы в собственной стране.

Как передает Report , об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х.

"Каждый так устал ото всех проблем дома, которые полностью игнорируются нашим правительством, но все же мы идем бомбить пастухов коз и зарубежных иностранных террористов, полностью игнорируя террористов, картели, преступников, которые вторгаются в нашу страну", - написала она.

По мнению Грин, действующая администрация президента США Джо Байдена "стала крупнейшим провалом внешней политики и военной стратегии".

Everyone is so sick of all of our problems at home being completely ignored by our government yet we will go bomb the goat herders and foreign terrorists overseas while totally ignoring the terrorists, cartels, criminals invading our country and our government welcoming them in…