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В конгрессе США обвинили администрацию в игнорировании внутренних проблем

В конгрессе США обвинили администрацию в игнорировании внутренних проблем Администрация США наносит удары по Ираку и Сирии, полностью игнорируя внутренние проблемы и угрозы в собственной стране.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 05:52
В конгрессе США обвинили администрацию в игнорировании внутренних проблем

Администрация США наносит удары по Ираку и Сирии, полностью игнорируя внутренние проблемы и угрозы в собственной стране.

Как передает Report, об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в социальной сети Х.

"Каждый так устал ото всех проблем дома, которые полностью игнорируются нашим правительством, но все же мы идем бомбить пастухов коз и зарубежных иностранных террористов, полностью игнорируя террористов, картели, преступников, которые вторгаются в нашу страну", - написала она.

По мнению Грин, действующая администрация президента США Джо Байдена "стала крупнейшим провалом внешней политики и военной стратегии".

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