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В конгрессе США назвали убийство Сулеймани "провокационным"

​В конгрессе США назвали убийство Сулеймани "провокационным"

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает "провокационным и непропорциональным" убийство иранского генерала Касыма Сулеймани в Ираке по приказу президента Дональда Трампа, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Провокационная, эскалационная и непропорциональная военная операция администрации Трампа продолжает подвергать опасности военнослужащих, дипломатов и граждан Америки и наших союзников", - говорится в заявлении Пелоси.

Она отметила, что операция была проведена "без разрешения на применение военной силы против Ирана, без консультаций с конгрессом и без формулирования четкой и законной стратегии как для конгресса, так и для общественности". При этом соответствующее уведомление, направленное конгрессу, по ее словам, вызывает больше вопросов, чем ответов.

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