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В конгрессе США назвали сумму взятки семье Байдена

В конгрессе США назвали сумму взятки семье Байдена Председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил, что семья президента страны Джо Байдена могла получить до $30 млн от иностранных лиц, что втрое превышает первоначальную оценку,
Другие страны
16 июня 2023 г. 02:15
В конгрессе США назвали сумму взятки семье Байдена

Председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил, что семья президента страны Джо Байдена могла получить до $30 млн от иностранных лиц, что втрое превышает первоначальную оценку,

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Fox News.

По его словам, у комитета есть "больше поступающих банковских записей".

"Мы собираемся на этой неделе увеличить (оценку) 10 миллионов. Думаю, что дойдем до 20-30 миллионов долларов", — сказал республиканский конгрессмен.

Он также указал, что источником информации о возможных коррупционных схемах семьи американского лидера стал "самый высокооплачиваемый и наиболее достоверный" источник ФБР, которому спецслужба заплатила более $200 тыс.

При этом Комер со ссылкой на источники в ФБР заявил, что властям Соединенных Штатов было указано "отступить" от расследования, связанного с нарушениями семьи президента страны.

Ранее Комер заявил, что Байден и его семья получили из Китая "миллионы долларов", но американский президент "лжет" насчет этого.

До этого представители комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США утверждали, что члены семьи Байдена получили $1,3 млн от китайской энергетической компании. Согласно данным комитета, члены семьи главы Белого дома получали деньги от компании из Китая с 2015 по 2017 год.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Konqresində Bayden ailəsinə verilən rüşvətin məbləği açıqlanıb

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