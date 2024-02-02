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В конгрессе США назвали сроки оглашения договора по охране границы

В конгрессе США назвали сроки оглашения договора по охране границы Сенат США к ближайшим выходным собирается опубликовать текст компромиссного договора по мерам усиления охраны границы с Мексикой, процедурное голосование по которому состоится до 7 февраля.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 06:51
В конгрессе США назвали сроки оглашения договора по охране границы

Сенат США к ближайшим выходным собирается опубликовать текст компромиссного договора по мерам усиления охраны границы с Мексикой, процедурное голосование по которому состоится до 7 февраля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил лидер демократов в верхней палате американского конгресса Чак Шумер.

"Мы планируем опубликовать полный текст уже завтра и не позднее воскресенья", - сказал Шумер, добавив, что голосование по документу должно состояться до следующей среды.

Из-за миграционного кризиса на американо-мексиканской границе между Белым домом и властями Техаса возник конфликт. Власти штата отказались выполнять решение Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

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