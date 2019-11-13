В конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Первыми выступят с показаниями исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент. В зале присутствуют десятки пишущих журналистов, фотографов и телевизионщиков.

Отметим, что республиканцы неоднократно обвиняли демократов в проведении тайного расследования. На этом фоне конгрессмены-демократы приняли большинством голосов специальную резолюцию по импичменту, которая определила дальнейшие процедуры и ход расследования.

Ранее все показания бывшие и действующие официальные представители США давали в закрытом режиме. При этом показания некоторых свидетелей уже доступны общественности - они были опубликованы либо в СМИ, либо демократами в конгрессе.

Демократы начали процедуру импичмента Трампа за предположительное давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования против политического оппонента Трампа - бывшего вице-президента Джо Байдена. Сам Д.Трамп заявляет, что призывал украинские власти лишь бороться с коррупцией, на что имел полное право.