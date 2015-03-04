В конгрессе США готовится новый законопроект о помощи Украине

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Американский конгрессмен Элиот Энгел заявил, что готов представить новый законопроект о помощи Украине.

"Законопроект пошлет ясный сигнал, что США поддерживают народ Украины в противостоянии российской агрессии", - заявил Энгел - один из лидеров комитета по международным делам палаты представителей - на слушаниях в конгрессе.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, он обвинил Россию в прямом вмешательстве в события на востоке Украины. Это, по словам конгрессмена, оправдывает поставки оружия одной из сторон вооруженного конфликта.

"В прошлом месяце я встречался с президентом Порошенко в Европе. Его запрос был простым: предоставьте Украине ключевые виды вооружения и военную технологию, чтобы защищаться. Конкретно Украине нужны противотанковые управляемые ракеты, чтобы защищаться от повстанцев", - заявил Энгел.

Также Энгел отметил, что Украине нужны противоартиллерийские радары большего радиуса действия и коммуникационные технологии для борьбы с мерами по глушению сигналов. Он не предоставил дополнительных деталей законопроекта.





