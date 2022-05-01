В Конгрессе сообщили, что работают над запросом Байдена о помощи Киеву

Американские законодатели ведут работу над направленным президентом США Джо Байденом запросом о выделении дополнительных средств на оказание помощи Украине.

Американские законодатели ведут работу над направленным президентом США Джо Байденом запросом о выделении дополнительных средств на оказание помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, распространенном в воскресенье после ее визита в Киев.

Пелоси, которая представляет Демократическую партию и занимает в государственной иерархии США третий по значимости пост, ранее в этот же день встретилась вместе с группой американских законодателей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как она сообщила, делегация заверила украинскую сторону в том, что "дополнительная американская поддержка уже на подходе".

Как отмечается в заявлении Пелоси, конгрессмены работают над тем, чтобы "запрос президента Байдена о значительном финансировании был преобразован в пакет законодательных инициатив". По словам спикера, ее поездка в Киев должна была продемонстрировать, что США "твердо поддерживают Украину".