О нас

В Конгрессе считают, что Белый дом мешает расследованию в отношении Байдена

В Конгрессе считают, что Белый дом мешает расследованию в отношении Байдена Белый дом мешает республиканцам в Палате представителей Конгресса США расследовать преступления, в совершении которых они подозревают американского лидера Джо Байдена и членов его семьи.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 09:10
В Конгрессе считают, что Белый дом мешает расследованию в отношении Байдена

Белый дом мешает республиканцам в Палате представителей Конгресса США расследовать преступления, в совершении которых они подозревают американского лидера Джо Байдена и членов его семьи.

Как передает Report со ссылкой на телеканала Fox News, об этом заявил спикер нижней палаты американского законодательного органа Майк Джонсон.

"Три наших комитета - юридический, по надзору и подотчетности, а также по доходам и расходам - проделали невероятную работу и шли по следу улик. Но теперь нам мешает Белый дом, который препятствует выступлению как минимум двух-трех свидетелей из министерства юстиции, бывшему советнику в Белом доме, [представителю] Национального управления архивов и документации. Белый дом удерживает у себя тысячи страниц с доказательствами", - сказал он.

Джонсон назвал "необходимым шагом" голосование по вопросу официального запуска расследования по делу об импичменте Байдена. "Думаю, это то, что мы должны сделать на данном этапе, - убежден он. - Важно, чтобы это случилось как можно раньше и мы могли двинуться вперед в этом расследовании".

В начале ноября Джонсон сообщил, что решение о вынесении импичмента Байдену будет принято в скором времени. Джонсон добавил, что решение примут в зависимости от того, какими будут доказательства и "к чему они приведут".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В КНДР начало работу управление по разведывательным спутникам
В КНДР начало работу управление по разведывательным спутникам
3 декабря 2023 г. 10:02
США планируют разместить наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе
США планируют разместить наземные ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе
3 декабря 2023 г. 09:23
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Главы Генштаба ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля обсудили операцию в Газе
Главы Генштаба ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля обсудили операцию в Газе
3 декабря 2023 г. 08:43
Мужчина и женщина найдены застреленными в одном из домов в США
Мужчина и женщина найдены застреленными в одном из домов в США
3 декабря 2023 г. 08:19
В Хабаровском крае при пожаре погибли женщина и трое детей
В Хабаровском крае при пожаре погибли женщина и трое детей
3 декабря 2023 г. 07:53
В результате налета группы вооруженных людей на шахту в Перу убито 9 человек
В результате налета группы вооруженных людей на шахту в Перу убито 9 человек
3 декабря 2023 г. 07:30
Парагвайский депутат и еще три человека погибли в авиакатастрофе
Парагвайский депутат и еще три человека погибли в авиакатастрофе
3 декабря 2023 г. 07:13
В Японии запустили крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор
В Японии запустили крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор
3 декабря 2023 г. 06:53
Три человека погибли из-за взрыва в университете на Филиппинах
Три человека погибли из-за взрыва в университете на Филиппинах
3 декабря 2023 г. 06:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi