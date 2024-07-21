В Конгрессе призвали провести голосование о доверии Байдену

Конгрессмены-демократы должны провести голосование о доверии президенту США Джо Байдену, если он не видит пугающих результатов опросов общественного мнения.

Конгрессмены-демократы должны провести голосование о доверии президенту США Джо Байдену, если он не видит пугающих результатов опросов общественного мнения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил член Палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс.

"Похоже, президент по-прежнему не знает или даже игнорирует зловещие результаты опросов общественного мнения, падающие показатели одобрения и ужасные настроения, охватившие страну", - написал он в статье для газеты The Wall Street Journal.

"Демократы в Палате представителей и Сенате, напрямую избранные избирателями страны, должны немедленно провести голосование о доверии и поделиться результатами напрямую с Байденом", - полагает Филлипс.