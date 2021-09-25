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В Конгрессе призвали к импичменту Байдена после Афганистана

В Конгрессе призвали к импичменту Байдена после Афганистана Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт потребовала отправить в отставку президента Джо Байдена, заявив об ошибках при выводе войск из Афганистана.
Другие страны
25 сентября 2021 г. 03:07
В Конгрессе призвали к импичменту Байдена после Афганистана

Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт потребовала отправить в отставку президента Джо Байдена, заявив об ошибках при выводе войск из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте члена конгресса.

"Байден умышленно пренебрег своими обязанностями президента США и нарушил конституционную клятву "заботиться о добросовестном исполнении законов", не обеспечив национальной безопасности США", - говорится в релизе.

Боберт отмечает, что при выводе войск из Афганистана там было оставлено дорогостоящее оборудование, и не было каких-либо расследований этих действий или отставок по их итогам. Претензии члена палаты распространяются и на вице-президента Камалу Харрис, на импичменте которой она также настаивает. Как заявила Боберт, Харрис следовало выступить и сместить Байдена из офиса. Нерешительность и некомпетентность президента США, заявляет Боберт, стоили жизни американцам в Афганистане.

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Версия на азербайджанском языке Konqres Əfqanıstana görə Baydenə qarşı impiçment tələb edir

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