В Конгрессе предложили ввести санкции против МУС

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайан Маст представил законопроект о введении санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) за преследование Израиля.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайан Маст совместно с конгрессменом Чипом Роем представил законопроект о введении санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) за преследование Израиля.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении комитета.

"Наш законопроект является четким сигналом для МУС. Мы можем не признавать вас, но вы уж точно признаете то, что произойдет с вами из-за вашей деятельности против Америки или ее союзников. Попытка МУС воспрепятствовать Израилю в осуществлении его права на самооборону только затянула войну и помешала освобождению заложников, что подняло боевой дух ХАМАС", - сказал Маст.

Отметим, что санкции в отношении МУС предусматривают отказ в выдаче визы в США или аннулирование ранее выданных въездных документов. Аналогичные ограничения грозят членам семей сотрудников международной организации, а также третьим лицам за "финансовую, материальную и технологическую помощь".

Напомним, что 21 ноября МУС сообщил, что выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа.