В Конгрессе договорились о продлении финансирования ведомств США

Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей относительно законопроекта, предусматривающего продление финансирования одних правительственных структур до 1 марта, а других - до 8 марта.

Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей относительно законопроекта, предусматривающего продление финансирования одних правительственных структур до 1 марта, а других - до 8 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк).

"Достигнутые двухпартийные договоренности о расходах позволят Америке решать те многие серьезные проблемы, которые есть в стране и за рубежом", - отметил законодатель. Он уточнил, что в консультациях относительно законопроекта участвовали также лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки), спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) и лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк).

Шумер отметил, что в Сенате "начнут процесс принятия" данного законопроекта 16 января. По его словам, "для избежания приостановки финансирования правительства потребуется двухпартийное сотрудничество в Сенате и Палате представителей для быстрого одобрения" резолюции о продолжении выделения средств. Законодатель пояснил, что рассчитывает на принятие согласованного документа Конгрессом в ближайшие дни, чтобы президент США Джо Байден мог подписать его до 19 января. Это должно позволить предотвратить приостановку финансирования работы правительственных программ и ведомств, занимающихся, в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья.

17 ноября прошлого года Байден подписал одобренный обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства без помощи Израилю и Украине. В тексте опубликованного нового законопроекта, предусматривающего дальнейшее выделение средств на работу правительственных структур США, также не упоминается содействие этим странам.