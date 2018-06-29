В Конгресс внесли законопроект о принятии в США 51-го штата

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Конгресс США рассмотрит законопроект о принятии в состав государства на правах 51-го штата Пуэрто-Рико.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте американского парламента.

Как уточняется, документ был внесён представителем Пуэрто-Рико в нижней палате Конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и ещё 37 конгрессменами.

"Я горда…быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико", - написала Гонсалес в Twitter.

В июне прошлого года сообщалось, что большая часть участников состоявшегося референдума о статусе Пуэрто-Рико выступили за то, чтобы государство стало 51-м американским штатом.