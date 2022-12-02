В Конгресс США внесли законопроект о признании ЧВК "Вагнер" террористической структурой

Американские сенаторы внесли законопроект, который обязывает Госдепартамент США признать частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" иностранной террористической организацией.

Американские сенаторы внесли законопроект, который обязывает Госдепартамент США признать частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" иностранной террористической организацией.

Как передает Report со ссылкой на сайт сенатора Роджера Уикера, аналогичная инициатива будет рассмотрена в Палате представителей.

"Американские сенаторы Роджер Уикер, республиканец от штата Миссисипи, и Бен Кардин, демократ от штата Мэриленд, представили сегодня "Закон о привлечении к ответственности российских наемников" - двухпартийный законодательный акт, который потребует от Госдепартамента признать базирующуюся в России ЧВК "Вагнер" иностранной террористической организацией", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что поддерживающую предложение инициативу внесут в Палату представителей демократы Стивен Коэн и Марк Визи и республиканцы Джо Уилсон и Ричард Хадсон.

Предложенный сенаторами законопроект также предлагает объявить иностранными террористическими организациями "любые аффилированные с ЧВК "Вагнер" структуры или ее правопреемников". Присваивая той или иной организации статус террористической структуры, США наделяют себя правом осуществлять уголовное преследование входящих в нее лиц и следить за ее международными активами по всему миру.