В конгресс США внесли резолюцию о запрете строительства стены

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Демократическая фракция палаты представителей объявила в пятницу, что внесла в конгресс проект резолюции, запрещающей президенту США Дональду Трампу строить стену на границе с Мексикой в обход конгресса.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Принятие резолюции вероятно в палате представителей, где большинство принадлежит демократам, и не исключено в сенате. В этом случае Трамп должен будет наложить на резолюцию вето, чтобы она не приняла силу закона. Вето может быть преодолено подавляющим большинством в конгрессе, которым демократы на данный момент пока не заручились.

Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса.

Ранее противостояние Трампа и конгресса по поводу строительства стены привело к 35-дневному бюджетному кризису.