Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В конгресс США внесли резолюцию о применении военной силы против Ирана.

Как передает Report, об этом свидетельствует база данных законодательных актов конгресса.

Резолюцию под названием "Разрешение на использование силы против Ирана" предложил депутат палаты представителей от Флориды Элси Хастингс.

"Президенту разрешается использовать вооруженные силы Соединенных Штатов по усмотрению президента с тем, чтобы достичь цели по предотвращению получения Ираном ядерного оружия", — говорится в резолюции.