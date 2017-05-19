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    В Конгресс США внесена резолюция о признании Иерусалима столицей Израиля

    Американские сенаторы предложили перенести туда посольство США

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Американские сенаторы предложили признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США.

    Как передает Report, соответствующую резолюцию в конгресс США внесли Дин Хеллер, Линдси Грэм, Тед Круз и Марко Рубио.

    «Соединённые Штаты должны признать Иерусалим нераздельной столицей государства Израиль как де-юре, так и де-факто; и посольство США должно быть перемещено в Иерусалим», — говорится в резолюции.

    Кроме того, на портале госзакупок США 22 марта был опубликован тендер на закупку 20 компрессоров высокого давления для наполнения баллонов.

    Согласно документу, оборудование предназначается для «посольства США в Иерусалиме».

    Ещё один тендер направлен на закупку противопожарного оборудования для посольства.

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