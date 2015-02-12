В Конгресс США внесен законопроект о снятии торгового эмбарго с Кубы

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В США группа сенаторов от демократической и республиканской партий представила в четверг законопроект, который фактически снимает наложенное полвека назад торговое эмбарго на Кубу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, согласно тексту инициативы, внесенной на рассмотрение Конгресса, отменяются все прежние законы, запрещавшие американцам иметь деловые отношения с кубинцами.

Президент США Барак Обама объявил о намерении восстановить отношения с Гаваной 17 декабря 2014 года.