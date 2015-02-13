В Конгресс США внесен законопроект о предоставлении Украине оружия

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение Конгресса США законопроект, который предоставляет президенту право поставлять правительству Украины вооружение. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, документ зарегистрирован в четверг в электронной базе Конгресса.

Как пояснил главный автор инициативы, старший республиканец в комитете по делам вооруженных сил сената Конгресса США Джеймс Инхоф (от штата Оклахома), "законопроект позволяет президенту (США Бараку) Обаме предоставить смертоносное оружие правительству Украины". "В нем также содержится требование к президенту представить Конгрессу письменный отчет с изложением общей стратегии, помимо поставок этого оружия Украине, в течение 15 дней с момента вступления закона в силу, а также информировать (Конгресс) каждые 90 дней о ходе применения данной стратегии", - уточнил политик.

В офисе Инхофа отметили, что на данный момент это единственный законопроект, разрешающий поставлять оружие на Украину и обязывающий президента отчитываться о стратегии по украинскому кризису. Среди его авторов также значатся лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, другой влиятельный республиканец, член комитета по финансам Джон Корнин и другие. Всего свою подпись под законопроектом поставили 17 законодателей.

Ранее члены палаты представителей республиканец Мэк Торнберри и демократ Адам Смит сообщили о разработке законопроекта, предусматривающего оказание военной помощи Украине. Один из них является председателем, а второй - старшим демократом комитета по делам вооруженных сил палаты представителей. В документе Конгресс призывает администрацию США поставить на Украину как вооружение и технику, так и организовать программы обучения военнослужащих. На эти цели из американского бюджета на период до 30 сентября 2017 года предлагается выделить 1 млрд долларов. Однако данный текст официально пока в Конгресс не внесен.