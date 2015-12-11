В конгресс США внесен проект об использовании военных сил против ИГИЛ

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Демократы и республиканцы в конгрессе США проявили единодушие в отношении использования американских вооруженных сил в борьбе с террористической группировкой "ИГИЛ", законодатели от обеих партий внесли соответствующий законопроект на рассмотрение палаты представителей.

Документ, авторами которого являются республиканец Скотт Риджелл и демократ Питер Уэлч, предусматривает официальное разрешение военной силы в борьбе с террористами. Своей целью они поставили предоставление президенту США Бараку Обаме официального разрешения законодательной власти на проведение военной операции, которая де-факто уже ведется более года.

"Мы не должны бояться ИГИЛ. И не должны бояться обсуждать, как уничтожить эту группировку", — сказал Риджелл.

Риджелл и Улч, таким образом, примкнули к сенаторам Тиму Кейну и Джеффри Флейку, которые выступают с подобной инициативой уже несколько месяцев, отмечает агентство Рейтер.