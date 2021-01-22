В Конгресс США представлена резолюция об импичменте Байдена

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) внесла на рассмотрение Конгресса США проект резолюции об импичменте президента Джозефа Байдена на следующий день после его инаугурации

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) внесла на рассмотрение Конгресса США проект резолюции об импичменте президента Джозефа Байдена на следующий день после его инаугурации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном ее пресс-службой заявлении.

"Байден неспособен занимать должность президента. Его практика злоупотребления властью на посту вице-президента (при администрации 44-го президента Барака Обамы) длительна и вызывает обеспокоенность. Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний", - считает Грин, которая, как отмечает газета Politico, придерживается различных теорий заговора. По ее версии, Байден позволил сыну "выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая".

При этом пресс-служба законодателя пока не опубликовала сам текст статьи обвинения, в которой должно указываться, какое конкретно правонарушение совершил демократ.

На прошлой неделе Грин заявляла о своем намерении инициировать импичмент демократа Байдена в первый его рабочий день. Она объявила об этом через несколько часов после того, как конгрессмены утвердили обвинительное заключение в рамках импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа.