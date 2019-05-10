​В Конгресс США передали 10 миллионов подписей за импичмент Трампу

Конгрессу США передали петиции, в которых собраны 10 миллионов подписей за импичмент президента Дональда Трампа, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Подписи были собраны под руководством активистов MoveOn и переданы члену палаты представителей Рашиде Тлаиб (штат Мичиган). Она внесла законопроект на рассмотрение судебного комитета о запуске процедуры импичмента против Трампа.

Отметим, что дискуссия об импичменте Трампа среди демократов возобновилась после завершения расследования "российского дела" специального прокурора Роберта Мюллера. Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Р.Мюллера. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Р.Мюллер признал, что расследование не выявило сговора президента США Дональда Трампа с Россией. Президент и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.