В Конго убили трех сотрудников миссии ООН и семерых демонстрантов

По меньшей мере 10 человек, включая трех сотрудников миссии ООН, убиты в городе Бутембо на востоке Демократической Республики Конго во время беспорядков, сопровождавших демонстрацию, участники которой требовали вывода миротворцев ООН из провинции Северное

По меньшей мере 10 человек, включая трех сотрудников миссии ООН, убиты в городе Бутембо на востоке Демократической Республики Конго во время беспорядков, сопровождавших демонстрацию, участники которой требовали вывода миротворцев ООН из провинции Северное Киву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил начальник городской полиции Пола Нгома.

В провинции Северное Киву уже вторые сутки подряд проходят демонстрации с требованием вывода миротворцев ООН. Их участники обвиняют ООН в неспособности создать в этой части ДРК условия для безопасного проживания населения.

Накануне в административном центре провинции городе Гома при возникших в ходе демонстрации беспорядков погибли пять человек. Участники акции протеста штурмом захватили в Гоме региональную штаб-квартиру миссии ООН и склад, которые были разграблены. Полиция применила спецсредства для восстановления порядка. Пока еще не ясно, кто именно ответственен за данные действия со стороны нападавших.