В Конго при ударе молнии по школе погибли 5 детей

Пять детей погибли, 13 пострадали в понедельник после удара молнии по школе на востоке Демократической Республики Конго.

Пять детей погибли, 13 пострадали после удара молнии по школе на востоке Демократической Республики Конго.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на официальные лица страны.

Молния ударила утром по начальной школе в деревне Букиринги в провинции Итури, когда дети убирались в классе, сообщил агентству представитель местной администрации Роджер Адироду.

По его словам, в результате инцидента погибли две девочки и три мальчика, а еще 13 детей получили ранения.

Погибшим и пострадавшим от пяти до 13 лет.