В Конго при масштабном пожаре погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли, шесть школ и два медицинских центра сгорели в результате пожаров в городе Букаву в Демократической Республике Конго (ДРК).
Другие страны
10 августа 2025 г. 17:14
В Конго при масштабном пожаре погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли, шесть школ и два медицинских центра сгорели в результате пожаров в городе Букаву в Демократической Республике Конго (ДРК).

Как передает Report, об этом сообщил портал Actualité со ссылкой на городские власти.

Уточняется, что пожар уничтожил свыше 1000 зданий. В городе разрушены шесть школ, личные дела учеников и другие важные документы также сгорели. Кроме того, из-за пламени были разрушены два медицинских центра, в том числе дом престарелых.

Actualité отмечает, что тысячи людей, оставшиеся без жилья, вынуждены ночевать на улицах. Власти города попросили помощи в восстановлении зданий у руководства страны и гуманитарных организаций.

Уточняется, что всплеск пожаров в Букаву наблюдается каждый сухой сезон из-за неправомерного использования солнечных панелей и аккумуляторов, а также практики хранения местными жителями топлива в домах.

Версия на азербайджанском языке Konqoda baş vermiş yanğınlar zamanı 13 nəfər həlak olub

