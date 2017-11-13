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    В Конго поезд потерпел крушение, погибли более 30 человек

    Товарный поезд, перевозивший емкости с горючим материалом, сошел с рельсов во время подъема на гору© AFP

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 33 человека погибли в результате крушения грузового поезда в южной провинции Луалаба в Конго, передает Report со ссылкой на AP.

    Поезд, перевозивший емкости с горючим материалом, а также, предположительно, группу пассажиров, сошел с рельсов во время подъема на гору. После падения состава в овраг емкости загорелись.

    Представитель национальной железнодорожной компании заявил, что перевозка людей товарным поездом была незаконной.

    Инцидент произошел накануне на железнодорожном маршруте Лубумбаши-Луэна.

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