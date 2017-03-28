В Конго найдены тела двух сотрудников ООН

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Демократической Республике Конго (ДРК) обнаружены три тела, два из которых, как выяснилось, принадлежат сотрудникам ООН.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

«Теперь можно сказать точно. Мы обнаружили тела двух следователей [ООН]. Мы выяснили, что третье тело в могиле вместе с ними — их конголезский переводчик», — сообщили в правительстве.

В середине марта сообщалось, что в ДР Конго похищены два сотрудника ООН из США и Швеции.