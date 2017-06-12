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    В Конго из тюрьмы сбежала почти тысяча заключенных

    При нападении на исправительное учреждение погибли восемь охранников тюрьмы

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Атака на исправительное учреждение на востоке Демократической Республики Конго у границы с Угандой привела сегодня к тому, что на свободе оказались 930 заключенных. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, при нападении погибли восемь охранников тюрьмы.

    Инцидент произошел в городе Бени, нападавшие использовали тяжелое оружие. 

    Пока неизвестно, кто именно стоял за атакой на тюрьму, в которой содержались причастные к массовым убийствам гражданского населения последних лет. Власти ввели в городе и окрестностях комендантский час.

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